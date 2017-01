«Venimos a divertirnos, pero a mí me toca ya estar quietecita»

«Me veo mayor, nada de joven ya, nunca he conocido a nadie de cien años. No se puede decir nada, quien pueda llegar... Venimos a esta vida a divertirnos cuanto podamos, y ya ha llegado el tiempo en que no puedo hacer más. Son muchos años y viviré lo que Dios quiera. Yo muchas veces me deseo la muerte porque no hago más que estorbar, es lo que me parece». Rafaela Sanz Vargas (Jaray del Campo, Soria, 23 de octubre de 1913, y en Bizkaia desde hace 40 años) es una mujer inquieta y «de temperamento» a la que le gusta jugar al guiñote (tute) y a los bolos. «Quitando las cesáreas no he tenido ninguna enfermedad. Estoy operada de cataratas, pero aún puedo leer sin gafas», explica. Echa de menos andar «a mi aire, si por mí fuera estaría todo el día en la calle, me iría por ahí, a correr. A Portugalete no he llegado a ir. Pero ahora como no puedo, me quedo quietecita». Nacida en una aldea habitada por una treintena de personas, se acuerda «de las amigas de la escuela» y de cómo jugaban en la plaza. «Estando en el pueblo conocí a mi marido en el baile. En los bailes conocíamos entonces a los novios. Enseguida nos casamos». Rafaela, atendida en la Residencia Igurco Unbe de Zamudio nota que se le olvidan algunas cosas. «De la guerra no me acuerdo, por ejemplo, o no me quiero acordar». Le gusta presumir y adornarse con pulseras, pendientes, anillos... «He tenido el pelo largo y estos son mis rizos», comenta. También dice que se le están durmiendo los pies, «pero qué remedio queda más que aguantar».