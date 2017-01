¿Quién tiene el apellido vasco más largo?

Olga Zabalgogeaskoa Periodista

:: CARLOS BENITO

Olga Zabalgogeaskoa presenta en ETB ‘Todos los apellidos vascos’, el programa que investiga el árbol genealógico de personajes famosos para dar con los orígenes de su estirpe. Además, resulta evidente que la propia periodista luce un apellido que no se ve todos los días: «Yo creo que me eligieron por eso», bromea.

– ¿La gente suele experimentar dificultades con su apellido?

– Desde mi más tierna infancia, estoy acostumbrada a tener que repetir mi apellido y a que lo repitan, a veces con muy mala fortuna. Los que son muy de casa están habituados y lo dicen de carrerilla, pero en el extranjero puede pasar cualquier cosa: en un hotel de Tokio me mandaron deletrearlo en inglés, no lo aceptaron hasta que lo dije enterito, y en Túnez un guarda miraba el DNI y me miraba a mí, me miraba, me miraba, hasta que lo interiorizó. Y lo dijo: despacito, sílaba a sílaba, pero lo dijo el campeón.

– Según la base de datos del INE, en España hay trece personas con Zabalgogeaskoa como primer apellido, todas ellas en Bizkaia. ¿Qué siente al pensar que puede desaparecer?

– ¡Mucha gente me parece, ja, ja...! Da pena, pero bueno, quedaría en ese momento de la historia. Si no, siempre podemos plantearnos el cambiar de orden los apellidos: no me había puesto a pensarlo, pero es tan bonito que al menos habría que meterlo en formol.

– Su trabajo la ha llevado a tratar en profundidad la riqueza onomástica vasca, tan ligada a los caseríos. ¿Qué le ha parecido lo más sorprendente de esta experiencia?

– A mí me maravilla la emoción que han sentido todos los invitados cuando les llevas al origen, al lugar donde empezó todo. Miran alrededor como si fuese el principio de ellos mismos. Y se quedan en silencio, con esa cosa de saber cuál es su lugar en el mundo.