Menú de Nochevieja fácil: recetas sencillas para la cena de fin de año 2016

Imagina que, a última hora –hoy mismo, puede que mañana por la mañana–, todo el plan navideño que te habías montado se desbarata. Razones puede haber muchas: viajes de ida o de vuelta que no pueden realizarse, anfitriones o invitados que tienen una urgencia médica, trabajos que nunca se terminan y no te permiten acercarte a hacer la compra que tenías pensada para lucirte el sábado por la noche y el domingo a mediodía (y que has ido dejando y dejando hasta que te ha pillado el toro). ¿Una discusión de las que parecen no tener vuelta atrás? Mejor ni pensarlo... Puede, incluso, que tu nevera se haya vuelto loca y lo que ya estaba esperando en su interior para ser cocinado con amor se estropee.

¿Crees que es un horror? ¿Un desastre? ¿Que esto no puede ser? ¡Qué vas a hacer! ¡Nochevieja sin menú especial no es Nochevieja! Bueno, tal vez no te pones en ese plan, y eres, como Fernando Canales, el chef del Restaurante Etxanobe, en Bilbao, de los que saben que casi todo en esta vida tiene solución. Es más, resulta que eres una persona optimista y sacas la ilusión de donde sea para afrontar una jornada llena de nervios. Una jornada que, pese al disgusto y las prisas, puede dar mucho juego. «Nochevieja exprés, la mejor», fue la respuesta del cocinero cuando le propusimos realizar este menú para casos extremos. Si sientes lo mismo, aquí tienes un menú ‘last minute’. Son sólo tres platos y están hechos con ingredientes fáciles de encontrar y de cocinar, para que en poco tiempo puedas tenerlo todo sobre la encimera y en solo un poco más sobre la mesa, listo para la celebración.